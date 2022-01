Kirja-arvio: Satavuotinen lehtisota Uuden Suomen ja Helsingin Sanomien välillä

Nyt käsiteltävä Satavuotinen lehtisota on Jyrki Vesikansan väitöskirjastaan tekemä yksinkertaistettu kansanpainos. Tosin kansanpainoskin on varsin yksityiskohtainen nimikasaumineen ja siksi osin raskastakin luettavaa. Suurikokoisessa kirjassa on 443 tekstisivua kahdella palstalla.