Kirja-arvio: Ylen matka sensuurista sananvapauteen

Sensuuria on monenlaista, vakavaa ja vähemmän vakavaa. Ehkä vähemmän vakavaa on se, että Yleisradion hallitus kielsi vuonna 2010 yhtiön toimitusjohtajaa Mikael Jungneria puhumasta rakkaudesta julkisuudessa.

Pitkän uran Yleisradiossa tehnyt Martti Soramäki on kirjoittanut tiiliskiven nimeltä "Sensuurista sananvapauteen", joka luotaa kohta satavuotiaan Yleisradion taivalta juuri sananvapauden ja sensuurin näkökulmasta. Yleisradio syntyi vuonna 1926 ja tämä tutkimus on yksi yhtiön tulevan satavuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistuja teoksia.

Mikään kansanpainos kirja ei kylläkään ole, sillä se keskittyy hyvin paljon erilaisten komiteoiden ja eduskunnan valiokuntien pöytäkirjoihin siitä, mikä Yleisradion omistajien eli käytännössä valtion ja itse yhtiön keskinäinen suhde on ollut.

Ohjelmakiista johti Yleisradion valtiollistamiseen

Monenlaista sensuuria ja itsesensuuria

Virallinen hallituksen valvonta päättyi 1954

Räväkkää ohjelmaa 60-luvulla

Yleisradio muun muassa lopetti erikoistoimituksensa, kun se oli julkaissut liian raflaavia ohjelmia. Yksi näistä oli sittemmin Yleisradion pääjohtajaksi nousseen Reino Paasilinnan “Vakuutusasia on sydämenasia”.

Toimittajilta vaadittiin puolueen jäsenkirja

Neuvostoliitolta kritiikkiä

Sarja jopa lähetettiin etukäteen Neuvostoliittoon, jotta siellä tiedettäisiin, mitä on tulossa. Kun ohjelmaa sitten alettiin esittää, useampi taho Neuvostoliitossa osoitti pettymystään suomalaisiin.

Viranomaistotuus ja journalistinen totuus

Pääministeri sotkeutuu journalismiin

Yleisradio korostaa riippumattomuutta

Nykyisin Yleisradio haluaa tasapuolisuuden sijaan korostaa riippumattomuutta ulkopuolisista tahoista. Sana on lisätty ohjelmatoiminnan eettiseen säännöstöön.

Vaikka sensuuri on vähentynyt, Yleisradio on joutunut sensuurin kohteeksi ulkoapäin. Sanomalehtiä edustavan Medialiiton kantelu Euroopan komisiolle johti siihen, että Yleisradio ei saa tehdä enää pitkiä tekstimuotoisia juttuja ilman että niihin liitetään audiota tai videota.

Soramäen mukaan Yleisradio on nykyisin aidosti eduskunnan ja sen nimittämän hallintoneuvoston ohjauksessa ja valvonnassa.

Tämän niin sanotun rakenteellisen riippumattomuuden lisäksi uutis- ja ajankohtaistoiminta on toiminnallisesti riippumaton: ratkaisut tehdään Soramäen mukaan journalistisin perustein eikä poliittisten, taloudellisten tai muun painostuksen vaikutuksesta.

Hyvä tietenkin, jos näin on. Samalla kun polittiinen tai taloudellinen toiminta tai painostus on vähentynyt, mediaa yleensä ja Yleisradiota erikseen on alkanut hämmentää identiteettipolitiikaksi ymmärretty teema woke-kulttuureineen ja cancel-vaatumuksineen.