Kirja-arvio: Hulluna vuosikymmenenä osoitettiin mieltä ja mellakoitiin toistuvasti - radikaali nuoriso sai hytkynnällään tanssikiellon kumottua... ja paljon muutakin

Maailma kuohui, arvot muuttuivat



Kyseenalaistaminen tärkeää



Rukouslauantaisin tanssiminen oli kiellettyä



Kirjassa on railakkaita kuvauksia erilaisista mielenosoituksista, joita 60-luvulla järjestettiin taajaan. Ehkäpä "hauskin" kertomus on juttu niin sanotusta Korson mellakasta, joka oli lokakuun 16. päivän liikkeen järjestämä.

Liike vastusti rukouslauantaiden huvikieltoa ja pääsi lopulta tavoitteeseensa eli neljäksi lauantaiksi vuosittain määrätty huvikielto kumottiin. Tästä lokakuun 16. päivän liikkeestä, joka oli siis nimetty yhden rukouslauantain mukaan, on sanottu, että se oli ainoa 60-luvun liike, joka pääsi yksiselitteisesti tavoitteeseensa.

Nykyihmisen on tietenkin hyvin vaikea ymmärtää, että on ollut valtion päättämiä lauantaipäiviä, jolloin ei saa tanssia. Juuri tällaisten kummallisuuksien vuoksi nykyihmisen on hyvin vaikea ymmärtää, kuinka tunkkaisessa ilmapiirissä 60-luvulla itse asiassa elettiin.