Kuten ”Aatto” ja ”Taimi” antavat ymmärtää, kirjan henkilöt kasvavat itseään suuremmiksi, osaksi kaupungin kasvua ja ajan ilmiöitä ja toimintaa.

Näin oli myös 1900-luvun alkuvuosikymmenien Helsingissä. Kaupunki kasvoi, ja sinne muutti asukkaita maalta ja suuriruhtinaskunnan ja sittemmin itsenäistyneen maan ulkopuolelta.

Helsingin ystäville kirja tarjoaa makuja, hajuja, onnea ja onnettomuuksia tulipaloineen, ahtautta ja hulppeita majoitustiloja, urheilun hikeä ja huumaa, nais- ja miesenergiaa, erilaisia maailmankatsomuksia, kaupunkia puutaloista kivitaloihin uusine vesivessoineen henkilöiden kotien tarkkoine katuosoitteineen. Tuolloinkin muutettiin paljon eri puolilla ja puolille suurenevaa ja uudistuvaa kaupunkia.