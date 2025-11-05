Kortelainen: Stadin väkeä (Johnny Kniga 2025). 449 s.
Asiat veivät muutu, jos joku ei niitä muuta.
Näin oli myös 1900-luvun alkuvuosikymmenien Helsingissä. Kaupunki kasvoi, ja sinne muutti asukkaita maalta ja suuriruhtinaskunnan ja sittemmin itsenäistyneen maan ulkopuolelta.
Tyra Strömberg syntyi Oulussa 1867, Räshid Nasretdin 1920 Aktukissa Venäjällä. Eivät siis paljasjalkaisia helsinkiläisiä, mutta molemmat jättivät kaupunkiin jälkensä, Strömberg vielä epäsuorasti psyykkisesti sairaiden hoitoon ja lainsäädäntöön.
Taidehistorioitsija Anna Kortelaisen Stadin väkeä on mukaansa tempaava tositarinakirja kahdeksasta pääkaupungissa vaikuttaneesta henkilöstä, ja kahdesta kuvitteellisesta hahmosta, Huberin duunarista ”Aatosta”, ja Skattan lapsenlikasta ”Taimista”.
Kuten ”Aatto” ja ”Taimi” antavat ymmärtää, kirjan henkilöt kasvavat itseään suuremmiksi, osaksi kaupungin kasvua ja ajan ilmiöitä ja toimintaa.
”Aaton” myötä seurataan pääkaupungin kotien vesihuollon muuttumista nykyaikaiseksi, ja suositun työpaikkaurheilun, puulaakijalkapallon, vaiheita. ”Taimi” taasen toimi lastenhoitajana Katajanokalla.
Ylihoitajatar Strömberg oli aikansa kohuoikeudenkäynnin keskushenkilö. Hänestä yritettiin tehdä väkisin mielisairaalapotilas miesten hallitsemassa sairaalamaailmassa. Strömberg ei alistunut persoonansa tuhoamisyritykseen.