Kirja-arvio: Pippuri, nolla ja buddha – Intia maailman kulttuurihistoriassa

Mutta on meilläkin intialaisia vaikutteita, jopa ’syvävaikutteita’, joita ei tule mietittyä, vaikka niitä ilman nykyelämä olisi työlästä. Paraatiesimerkkeinä nolla ja numerot. Me tosin kutsumme numeroita arabialaisiksi, arabiassa intialaisiksi.

Intia on niin sanotusti nousussa kansainvälisessä politiikassa. Hindunationalisti Narendra Modi on vahvoilla jatkamaan vallassa kevään parlamenttivaaleissa, lajissaan maailman suurimmat. Intia on Brics-maa, hakee turvallisuuspoliittisia kavereita lännestä Kiinaa vastaan, ja istuu aidalla, kun Venäjän miehittää ja tuhoaa Ukrainaa.