Kirja-arvio: Maailman vaarallisimmasta asekauppiaasta luvattu miljoonapalkkio – hänet suurvallat haluaisivat pysäyttää

Saksalaisen Spiegel-viikkolehden Kiinan kirjeenvaihtaja Christoph Giesen , aseisiin erikoistunut toimittaja Philipp Grüll sekä Pulitzer-palkitut Panaman paperien julkaisijat Frederik Obermaier ja Bastian Obermayer ovat selvittäneet viitisen vuotta "kiinalaisen aaveen" tekemisiä. Tästä tutkivien toimittajien valtavasta etsintätyöstä on valmistunut varsin vauhdikas ja dekkarimainen kirja. Vuosi sitten saman tekijäkaartin pohjustama dokumenttielokuva näytettiin myös Suomen televisiossa.

Viiden miljoonan dollarin palkkio

Kirjan keskiössä on siis vuonna 1972 syntynyt kiinalainen Karl Lee tai toiselta nimeltään Li Fangwei , josta Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on antanut etsintäkuulutuksen. FBI lupaa pidätykseen johtavista tiedoista viisi miljoonaa dollaria.

Toimittajat tapaavat Washingtonissa monen muun tietolähteen lisäksi Aaron Arnoldin , joka on erikoistunut jahtaamaan diktaattoreille ohjuksia ja taistelukärkiä toimittavia henkilöitä. Arnoldin mukaan Karl Lee on juuri tällainen henkilö ja siksi hän ei olekaan uhka ainoastaan Yhdysvalloille vaan koko maailmalle.

Karl Leen lempinimi on "räätäli", koska hän löytää mittatilausratkaisuja kaikkiin ongelmiin. Käytännössä tämä tarkoittaa kiellettyjen materiaalien salakuljetusta ohi tullien ja rajavartijoiden.

Kiina ja Yhdysvallat kiistelevät

Vaikka kirjassa ei suoraan sanotakaan, syyttävä sormi osoittaa koko ajan kohti Kiinaa. Kiina on hyvissä väleissä Iranin kanssa ja sille erilaiset asemateriaalien välittäjät ovat toimiva ratkaisu kiertää sanktioita. Ja kuten kirjassa muistutetaan, ongelma on, että jos Karl Lee saadaan eliminoituja, uusia Karl Lee -tyyppisiä hahmoja ilmaantuu jälleen paikalle.

Samanlaista hiljaisuutta toimittajat saavat osakkeen myös esimerkiksi Israelissa. Oletus on, että Israel haluaa pitää yllä hyviä suhteita Kiinaan, joten venettä ei kannata julkisesti keikuttaa yksittäistä asekauppiasta syyttelemällä.

Se ei estä sitä, että Israel haluaa saada miehen toiminnan loppumaan kuten myös koko Iranin ydinohjelman. Israel onkin erittäin aktiivinen Iranissa, jossa se on tappanut lukuisia ydinohjelman asiantuntijoita.

Lee tehtailee koko ajan uusi yhtiöitä

Kaksi kirjan toimittajaa on Panaman paperit -paljastusten takana ja noista papereista löytyy runsaasti tietoa Karl Leen yhtiötehtailusta. Uusia yhtiöitä tehtailemalla Lee on pystynyt hoitamaan hämärien liiketoimiensa maksuliikennettä, kun osa hänen vanhoista yhtiöistään on joutunut sanktiolistalle.