Kirja-arvio: Silkkinen ja öljyinen maailman selkäranka

Käsitteenä ”silkkitie” on saksalaista perua 1800-luvulla. Geologi Ferdinand von Richthofen kirjoitti keskistä Aasiaa ristiin rastiin kulkeneille ja kulkeville väylille, ”maailman keskushermostolle”, joka on teoksen punainen lanka, merireittejä unohtamatta.

Kiina katoaa välillä pitkiksi ajoiksi, johtuen maan heikkoudesta 1800-ja 1900-luvuilla, joiden poliittinen historia vie kirjasta aimo osan. Mutta kyllä se Kiina siellä silti on.

Keskisen Aasian merkityksestä erityisesti kaupan ja talouden, politiikan, väkivallan, valtiorakenteiden, uskontojen ja tautien maailmanhistoriassa opus on kuitenkin hieno esitys.

Euroopan ja pohjoisatlanttisen alueen maailmannapuus on historiallisessa kaaressa lyhyt aika, joskin nykymenolle keskeinen selittäjä. Ensin kaikkialle eurooppalaiset imperiumit kauppamiehineen ja sotilaineen, sen jälkeen Yhdysvallat enemmän tai vähemmän samoissa puuhissa.

Frankopan ei toimi vain historian kirjurina. Hän luo Eurooppa-keskeisyydestä irtautuvan vahvan näkemyksen, mutta ei tietenkään vähättele Euroopan vaikutusta silloin, kun sillä on ollut vaikutusta, kuten imperiumien rakentamisen ja kolonialismin aikoina.

Kirjassa maailman ”selkäranka” on keskinen Aasia, minkä Frankopan hyvin perustelee.

Kirjan kukin 25 luvun otsikossa on sana tie, pois lukien yksi, Uskontojen kulkureitit.

Euroopassa on yhä osin vaikeuksia myöntää, että olemme olleet paljon vastaanottavassa asemassa. Antiikin Kreikka ja Rooma, Bysantti, Italian niemimaan kauppiaat, kaikki ne vaikuttivat itään ja etelään päin, mutta olimme myös pitkään suhteellisen vähälukuinen takamaa, eikä vain täällä kylmässä turkisten, haluttujen vaaleaihoisten orjien ja viikinkien Pohjolassa.

Mongolien mellastus Eurooppaa myöten on tuttua. Tarvittaessa mongolit olivat brutaalin väkivaltaisia massamurhaajia. Eurooppa ei ollut heille onneksi erityisesti houkutteleva kohde. Lähempääkin löytyi ryöstettävää ja haltuun otettavaa.

Mielikuva mongoleista jatkuvasti liikkeellä olleina paimentolaisheimoina on

Mutta ei kyse tietenkään ollut vain silkistä. Kaikkea mahdollista on kaupattu, jos se vain on huomattu olevan kysyttyä ja voittoa tuottavaa, hankinnan inhimillisestä hinnasta huolimatta. Kaupankäynti on ollut teiden verkostojen selkärankaa ruokkiva ydinneste.