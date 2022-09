Kirjailija Juha Vuorinen muutti taas Espanjaan – Samuli Edelmann syypää etelänhimoon

Rikospaikalla Vuorinen tarkoittaa Espanjaa, jonne Juoppohullun päiväkirja -kirjasarjalla suomalaisten sydämiin sukeltanut humoristi on taas muuttanut perheineen.

Edelmann ylipuhui

Kymmeniä kirjoja ja muita huumorilla höystettyjä sisältöjä tehtaillut kirjailija aikoo ulkomailla kirjoittaa valmiiksi Andalusia-trilogian. Kirjasarjan ensimmäinen osa on jo hyvää vauhtia valmistumassa ja noin 600 000-merkkinen teos kertoo, miten Andalusiaan päästään.

Ja mikäli on Vuorisen aiempia, ulkomaille sijoittuvia, teoksia lukenut, tiedossa on hervoton, mitä erilaisimpien arkisten ja ei-niin-arkisten kommellusten värittämä kertomus, joka on saanut inspiraation jyväsiä kirjailijan omista ulkomaanmatkoista.