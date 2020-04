Seurapiirirouva Marketta muutti erakoksi ikimetsään, koska hänen ekologisuutensa on ihmisille liikaa – ”Miten ihminen voi ylipäätään elää tässä yhteiskunnassa?”

– Olen kokeillut monia elämisen tapoja. Opiskelija-asuntoja, perhettä, yhteisöä, luostaria ja maatilaa. Asun erakkona, koska kaikki muut ovet ja ikkunat on avattu ja suljettu, Horn kertoo.

Erakkona asuminen ei ole helppoa. Horn ei ole omien sanojensa mukaan kovin kätevä ja jos hän lyö naulan seinään, se menee todennäköisesti vinoon. Metsähiiret mellastavat syksyisin tuvassa, ja silloin harvoin, kun kaupassa on käytävä, tapahtuu se pyörällä tai liftaamalla.

– He, jotka ottavat autonsa kyytiin, ovat mukavia ja kiinnostavia ihmisiä. He antavat minulle aina uutta mietittävää.

Maailmaa ei voi muuttaa yksin

Horn on yrittänyt vaikuttaa asioihin koko elämänsä ajan. Hän on ollut vihreiden kaupunginvaltuutettuna Espoossa, perustanut ekoyhteisöjä, tehnyt väitöskirjan ja kirjoittanut kirjoja ekologisesta tavasta matkustaa. Silti hän koki toivottomuutta, koska maailmaa ei voi yksin muuttaa.

Seuraa ei erakko silti kerro kaipaavansa. Horn on kiitollinen siitä, että ei tarvitse höpöttää smalltalkia turhanpäiväisistä asioista, saati mukautua jonkun toisen tapaan elää. Nyt saa kuunnella mitä radiokanavaa huvittaa, herätä vaikka keskellä yötä katsomaan puiden hiljaista huminaa.

– On se toki kiva, jos joku joskus käy. Jos Erkki Tuomioja yhtäkkiä ilmestyisi, varmaan lakaisisin polun hänen edestään. Muita en osaa tänne kuvitella, Horn pohtii.

Yksinäisyyden tunne saa hänet kiinni vain silloin, jos hän poikkeustapauksessa kulkee kaupasta bussilla lähemmäs Mörkökorven Luojankukkaroa. Bussissa ainoana matkustajana olo on pahimmillaan hylätty ja yksinäinen.

– Mökkini on kalustettu muistoilla, jokaisella tavaralla on niin kutsutusti sielu, tarina kerrottavanaan, jopa huussi ja varsinkin aitan kammari. Ne ovat osa minua ja on hienoa, että saan pitää ympärilläni sen energian, mikä niistä tulee.