Kirja-arvio: Muurit maalla, netissä ja mielissä

Fyysisiä muureja on rakennettu ja murskattu maailman sivu. Modernin ajan ehkä tunnetuin muuri, Berliinin muuri, rikottiin 1989. Se esti ihmisiä pääsemästä pois ’ihanneyhteiskunnasta’. Historia ei kuitenkaan päättynyt siihen.

Yleensä muureja nousee estämään ihmisten pääsy toiseen maahan tai alueelle. Näistä ratkaisuista pitävät erityisesti autoritääriset johtajat. Populistisia ’ihmeratkaisuja’, joita kerta toisensa jälkeen on onnistuttu kiertämään. Muureja kyllä pystyttävät muutkin.

Kiinasta kirjoittaessaan hän ei kuitenkaan tartu tuhansia kilometrejä pitkään rakennelmaan Kiinan muuriin, vaan presidentti Xi Jinpingin yhä tiukempaan kontrolliin kansalaisistaan ja heidän mielipiteistään, Maon hengessä. Tässä keskeinen työkalu on digitalisaatio ja netin palomuuri.

On palomuuri ulkomaailmaan, ja sisäisiä palomuureja estämään kriittisten kansalaisten yhteistoiminta verkossa. Xi on ollut johtamassa maansa kyberstrategian päivittämistä, ja valvoo sen toteutumista.

Bangladeshin ja Intian erottaa pisin raja-aita



Aasiassa ei kaukana Kiinasta on maailman pisin raja-aita. Se on 4 000 kilometriä pitkä, ja kulkee Intian ja Bangladeshin välissä.

Bangladeshista on siirtynyt Intiaan miljoonia ihmisiä paremman elämän perässä. Rajaa ei kuitenkaan voi olla tarkastelematta ilman lähihistoriaa 1947 tapahtuneen Intian itsenäistymisen jälkeen. Samalla itsenäistyi Pakistan. Siitä puolestaan itsenäistyi verisesti Itä—Pakistan Bangladeshiksi 1971.

Kansalliset epäluulot eivät ole kadonneet, päinvastoin, ja Intian hindunationalistinen hallitus sanoo, että raja-aita on terroristien ja salakaupan torjumista varten. Käytännössä se estää siirtolaisuutta alueella, missä väestö kasvaa ja on köyhää.

Marshall myös muistuttaa Intian vanhasta ja yhä syvästi vaikuttavasta kastilaitoksesta, vaikka sitä ei pitäisi enää olla. Tätä sisäistä monikerroksista raja-aitaa ei helposti pureta tulevaisuudessakaan, vaikka kastijako on maan hyvinvoinnin ja vakauden kannalta aivan toisen mittakaavan este kuin maailman pisin raja-aita.

Muureja ja aitoja on niin Lähi-idässä, Persianlahdella, Euroopassa, Afrikassa (maailman pisin yhtenäinen miinakenttä kulkee Länsi-Saharan ja Marokon välillä) kuin Pohjois-Amerikassa. Latinalainen Amerikka näyttää päässeen muurienrakennusvimmassa vähällä.

Mentaaliset muurit Yhdysvalloissa



Marshall kuitenkin pohtii paljon maassa yhä korkeammalle nousseita mentaalisia muureja, jotka liittyvät myös rajaan. Sen luvatta ylittävät ihmiset ovat ”toisia” ja uhkaavat ”amerikkalaista” kulttuuria, muurin kannattajien ajatus kulkee Marshallin mielestä. He tuovat mukanaan väkivaltaa, aseita ja huumeita, perustelu jatkuu.

Muutos on kuitenkin väistämätön, yksi esimerkki tästä on lounaisten osavaltioiden väestömuutos. Yhä useampi on espanjankielinen. Olisi hyvä Yhdysvalloissakin muistaa, että samoilla alueilla puhuttiin alkuperäiskansojen kielten lisäksi espanjaa jo ennen englantia.