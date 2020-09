Kirja-arvio: Muistia on moneksi

Rutiineissa on voimaa, ne eivät uuvuta työmuistia ja pääkoppaa. Mutta rutiineja tuppaa olemaan vähemmän ja vähemmän, koska ne lykätään algoritmeille ja roboteille. Niinpä jatkuvat häiriötekijät ja ajateltavien tai reagointia vaativien asioiden muuttuminen väsyttävät aivoja ja muistia.

Muistia monesta näkökulmasta

Muistia on monenlaista. Se liittyy erottamattomasti tunteisiin, on pitkää ja lyhyttä muistia, ja muisti auttaa jäsentämään asioita ja katsoo myös tulevaisuuteen. Iän myötä muisti haurastuu (mutta sitä voi aina harjoittaa), mutta toisaalta muisti osaltaan auttaa erottaa olennaisen epäolennaisesta.

Mutta lukijaa valistetaan myös muistin ja muistojen ja henkilökohtaisen elämänkokemuksen suhteesta. Kirjailija Olli Jalonen puolestaan kertoo kirjassa muistin, tarinoiden, kokemusten ja assosiaatioiden yhteydestä. ”Muisti on sielu”, Jalonen on kirjoittanut.

Muisti voi myös pettää, se tulkitsee ja sopeutuu sosiaalisesti. Todistusaineistona muisti ei ole vedenpitävintä Me luulemme muistavamme, emmekä välttämättä valehtele, vaikka kivenkovaan muistamme väärin. Aivot myös unohtavat aktiivisesti, kuonaa siivoutuu pois tärkeämmän tieltä.

Supermuistin huono puoli on se, että ikävätkin asiat tuppaavat liikaa pulpahtamaan esiin, vaikka henkisen tilan kannalta olisi parempi, jos ne pysyisivät pinnan alla.

Mikä muistia odottaa vuosikymmenien päästä?

Muistia on tutkittu paljon, ja tutkimus jatkuu. Kirja ei siten ole sanonut viimeistä sanaa muistin mekanismeista ja vaikutuksista (evoluutio tosin on aivojamme muokannut ja opettanut selviämään), mutta se on ajankohtainen muistutus asiasta, jota ilman emme olisi ihmisiä.