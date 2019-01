Raakel Lignellin kolumni: Älykkäillä on parempi työmuisti, mutta muistia voi harjoittaa – ja myös unohduksella on paikkansa

Yksi omista huippuhetkistäni on ollut havahtuminen aamutuimaan raitiovaunussa tosiasiaan, että puristan kädessäni roskapussia enkä viulukoteloa.

Toimiva muisti on olennainen osa arkea

Näille harmittomille hajamielisyyksille on helppo naureskella. Kyllähän elämään pientä hukkakäyntiä mahtuu. Muistan lukeneeni, että vuositasolla etsimme tavaroita kolme viikkoa. Mistä moisen faktan olen napannut, sitä en muista.

Muistin hetkittäinen pätkiminen on normaalia, mutta toimiva muisti on olennainen osa toimivaa arkea.

Työmuistimme on koetuksella hälyn keskellä

Muisti on laaja kokonaisuus, joka voidaan pilkkoa useaan osa-alueeseen. Pääjako kolmeen on seuraava: hetkellinen aistimuisti, lyhytkestoinen työmuisti sekä pitkäkestoinen säiliömuisti.

Aistimuisti tuo tietoa aivoille aistien kautta, se on osa tajuntaa, vaikkei sitä useinkaan tiedosta.

Työmuisti pitää asioita mielessä vain muutaman sekunnin, kun esimerkiksi pitää muistaa puhelinnumero näpytelläkseen sen kännykkään. Meillä on kyky pitää työmuistissa vain kolme neljä asiaa samanaikaisesti, mikäli määrä ylittyy, jotakin putoaa väistämättä pois.

Jatkuvien keskeytysten ja hälyn täyttämän elämäntyylimme keskellä todella monen työmuisti on ylikuormittunut. Teemme kaikki kotiin, työhön, opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvät päätökset ja ongelmanratkaisut työmuistia hyödyntäen.

Älykkäillä parempi työmuisti

Säiliömuisti on rajaton varasto, sinne voi tallentaa loputtomasti tietoa, taitoja ja kokemuksia, joita voimme hyödyntää koko elinikämme.

Jotta ylipäätään voidaan muistaa mitään, on työmuistissa käsitelty tieto painettava säiliömuistiin, jossa se säilyy, kunnes se palautetaan mieleen eli takaisin työmuistin työstettäväksi.

Älykkäillä on todettu olevan tavallista parempi lyhytkestoinen työmuisti. Mutta muistimestareiden taito ei perustu korkeaan älykkyysosamäärään vaan erilaisten tekniikoiden hallintaan.

Muistiin voi myös vaikuttaa

Muistin kouliminen paremmaksi on myös mahdollista.

Häiriötekijöiden karsiminen, kiireettömyys, riittävä uni ja järkevä ravinto, liikunta sekä päihteettömyys käyvät perusvitamiiniksi tässäkin lajissa. Hauki on kala -tyyppistä hokemista parempi tapa on antaa muistettavalle asialle riittävästi huomiota.

Näyttelijän työssä olennaista on lihasmuisti. Pitkän näytelmän ulkoa osattava teksti kytkeytyy tekemiseen, sitä kautta se on helpommin omaksuttavissa. Samoin on instrumentin soittamisessa ja tanssissa. Lihasmuisti tekee oman osuutensa. Lukemattomat toistomäärät ovat kuitenkin välttämättömiä.