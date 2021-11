Kirja-arvio: Miksi Notre-Damen tuho oli mysteeri

Tiedettä hän arvostelee siitä, että se on joskus liiaksi samassa leirissä rahamaailman, teollisuuden ja valtapolitiikan kanssa. Kirja on vapaamielisen, rakkautta ylistävän, mutta kielenkäytöltään välillä vanhollisen humanistimiehen essee.

Ateistinen tai uskonnollinen – tai mikä tahansa henkinen ja aatteellinen – fanaattisuus ovat Kunnakselle vierasta. Myös ärhäkän ateistinen luonnontieteilijä Richard Dawkins säästyy teilaukselta, tällainen kun olisi kirjailijalle vierasta. Kunnas hakee Dawkinsin kanssa keskusteluyhteyttä. (Sanottakoon, että tämän arvion kirjoittaja nautti suuresti Dawkinsin evoluutiokirjasta The Greatest Show on Earth. The Evidence for Evolution.)