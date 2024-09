Kirja-arvio: Tutkimusmatkoja uhattuun demokratiaan

Oletko idiootti, kysyttiin jo antiikin Roomassa. Siellä termille annettiin sitä merkitystä, miten me sen yhä ymmärrämme.

Mutta mitä tekemistä sillä on demokratian ja vapauden kanssa?

Oxfordin yliopistossa opettava brittifilosofi Erica Benner osoittaa, että moni tuon ajan politiikan ja yhteiskunnallinen käsite on kuvaavampi, analyyttisempi ja ilmaisuvoimaisempi kuin nykyajan vastaavat. Hyvin ajateltu kestää aikaa. Ja on tietysti esimerkkejä myös antiikin ajan vallankäyttäjistä, yhä inhimillisistä ja epätäydellisistä kuin me nyt.