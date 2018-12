Kirja-arvio: Marko Annalan Paasto kertoo uhrauksista ja rehellisyydestä itseään kohtaan

Riisa on ikonin suojavaippa. Metallinen suojakuori. Maalauksen peitto. Rikkomatta riisaa ei voi olla varma mitä sen alta paljastuu. Minun on aika riisua riisani ja katsoa.

Yhtenä aamuna Matias Törmä tunnustaa eläneensä vuosia valheessa. Ortodoksisuus on määrittänyt tähän saakka hänen elämäänsä, mutta uskonkriisi ei jätä rauhaan. Pääsiäistä edeltävän suuren paaston aikana Matias alkaa riisua omaa riisaansa. Niiltä paikkeilta lähtee liikkeelle muusikko ja rocklyyrikko Marko Annalan kirja Paasto (Like 2018).

Metalliyhtye Mokoman nokkamiehen kirjassa keskeinen rooli on kristillisyydellä, mikä saattaa hämmästyttää Annalaa vähemmän tuntevat. Vuosituhannen vaihteessa ortodoksiseen kirkkoon liittynyt Annala on kuitenkin perehtynyt aiheeseensa, mikä näkyy tekstistä ja kirjan tematiikasta. Samoja teemoja on tosin voinut löytää myös Mokoman kappaleista, jos sanoituksia on tarkemmin kuunnellut. Kirjan ensilehdet silti yllättävät.