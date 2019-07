Esikoiskirjailija Terhi Tarkiaisen teos yhdistää vampyyritarinaa Suomen historiaan: ”Minun on vaikea pysyä ihan tässä maailmassa”

– Mie tykkään siitä, että kaikki on pohjimmiltaan aika arkista, tätä meidän maailmaa, mutta sitten arjen keskelle pöllähtää joku vinksahtanut elementti, hän sanoo.

Esikoisen kirjoittaminen oli pitkä projekti, joka ensimmäisistä kirjoitetuista riveistä valmiiksi kirjaksi asti kesti kymmenen vuotta. Välillä tarina oli telakalla lapsen syntymän ja ruuhkavuosien ajan, mutta nelisen vuotta sitten Tarkiainen päätti, että kirja on saatava valmiiksi.

Kevyttä ja vakavaa



– Monessa kohdassa tuntui, että pitää vähän tasapainoilla sen kanssa, kuinka paljon historiaa tarinaan laittaa. Lähdeaineistoa olisi ollut vaikka kuinka, mutta sitä sitten karsittiin matkan varrella. Halusin, että kirjassa on historiapuolta ja vakavampaa ihmisyyden, vapauden ja rajojen pohtimista, mutta se kaikki on sellaisessa hyvässä hömppäpaketissa.

Esikuva Tarkiaisen kirjan tyylille löytyy Joss Whedonin luomasta ja aikansa ilmiöksi muodostuneesta Buffy The Vampire Slayer -tv-sarjasta (1997-2003).

– Buffy on miun suuria rakkauksia.

"Hömppää ei kannata väheksyä"



Esikuvaltaan Buffylta Tarkiainen on omaksunut huumorin käytön yhdistettynä synkempiin teemoihin, hänen mielestään vakavista ja tärkeistä asioista voidaan puhua myös viihdyttävällä tavalla.

Tarkiainen on lukenut myös mm. Charlaine Harrisin Sookie Stackhouse -kirjat ja piti myös niistä, mutta Buffy on hänen silmissään aina vampyyrigenren ykkönen.

– uumorin varjolla voi ja kannattaa tuoda esiin myös niitä vakavia asioita. Jos tarina on pelkkiä pahoja tunteita toisensa perään, mie ainakin puudun ja lukeminen jää kesken.

Ei niin vakavalla naamalla



Pure mua -kirjan päähenkilö Anna on jokanainen, jonka kautta vampyyreitä lähestytään nykymaailmassa elävän ja järkeensä luottavan ihmisen silmin.

Tarkiainen on saanut teoksestaan hyviä arvosteluja ja paljon viestejä tyytyväisiltä lukijoilta Facebookin kautta.

Osa lukijoista on ollut kuitenkin pettynyt huomatessaan, ettei Pure mua ollut samanlainen kuin Twilight, tai muistuttanut perinteistä romanttista vampyyrikirjaa.

Vampyyripornoa?

– Mie en missään nimessä halunnut kirjoittaa mitään vampyyripornoa. Mie tahoin, että tarinassa on sensuellia viritystä ja tunnelmaa, että kirja on seksuaalinen ilman että se on graafinen.