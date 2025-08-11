Alexander Stubbilta ilmestyy kirja – kansainväliset vaikuttajat ylistävät sitä jo nyt

Alexander Stubbilta ilmestyy ensi viikolla tietokirja, kerrotaan Otavan tiedotteessa.
Alexander Stubb kuvaa uudessa kirjassaan Vallan kolmio – Murroksen aikakausi ja maailmanjärjestyksen tulevaisuus kansainvälisen politiikan tilaa ja tulevaisuutta.
Kirjan julkaisee Otava, ja se ilmestyy ensi viikon torstaina, 21. elokuuta.
Stubbin mukaan maailma on muuttunut kolmessa vuodessa enemmän kuin kolmen edellisen vuosikymmenen aikana yhteensä ja liberaali maailmanjärjestys on murroksessa
Stubb arvioi nyt elettävän kansainvälisen politiikan 1918-, 1945- tai 1989-hetkeä, jolloin myös Suomen kaltainen pieni maa voi vaikuttaa muutoksen suuntaan.
Lisäksi Stubb kertoo tarinoita kohtaamisista maailman johtajien kanssa monissa vastuutehtävissään.
− Toivon, että lukija saa teoksesta kokonaiskuvan siitä, mistä ulkopoliittinen ajatteluni juontaa juurensa ja millä tavalla se on vuosien varrella kehittynyt, Stubb kommentoi tiedotteessa.
Otavan mukaan Stubb kirjoitti suurimman osan Vallan kolmio -kirjasta ollessaan Eurooppa-instituutin professorina Italian Firenzessä.
Hän kirjoitti teoksen alkuperäisen version englanniksi. Suomeksi käsikirjoituksen on kääntänyt Kyösti Karvonen. Kirja julkaistaan myöhemmin usealla eri kielellä.
Kirjassa kommentti muun muassa Richmondin lordilta
Otava on koostanut tiedotteeseen kirjan lukeneiden kansainvälisten vaikuttajien näkemyksiä teoksesta.
Esimerkiksi Norjan valtiovarainministerin ja entinen Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan Stubb on kirjoittanut ajankohtaisen ja vakuuttavan kirjan.
– Teoksen pitäisi kiinnostaa kaikkia, jotka haluavat kannattaa sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä Stoltenberg kommentoi.
– Jos minua pyydettäisiin valitsemaan eurooppalainen johtaja vetämään maailman tilasta käytävää keskustelua, valitsisin Alex Stubbin. Hänen ajatuksensa järjestyksestä epäjärjestykseen ajautuvasta maailmasta eivät voisi olla ajankohtaisempia tai merkityksellisempiä, kehuu puolestaan Richmondin lordi William Hague.