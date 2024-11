Kirja-arvio: Ilmasto on vaikuttanut ihmisten historiaan aina – näiden purkausten merkitys on silti vielä mysteeri

Ilmasto on muuttunut ja muuttuu. Siitä todistavat nykyteknologian sallimat tutkimusmenetelmät (sellaiset kuten glasiologia, dendrokronologia ja morfostratigrafia), joilla voidaan sukeltaa pitkälle menneisyyteen, paljon, paljon kauemmaksi kuin vaikkapa lämpömittarit Helsingin Kaisaniemessä.

Ihmisillä on siinä rupeamassa ajallisesti silmänräpäyksen osuus, elonkehän ronkkimisessa sitä valitettavan paljon suurempi. Meidän pitää nopeasti tehdä jotain tai muuten -selittelyjen saattelema tietoinen ronkkiminen jatkuu.

Oxfordin yliopiston historioitsijan Peter Frankopanin kirjoittaman historiateoksen perspektiivi on huikea, maapallon alusta tähän päivään.

Ilmasto muuttuu ja vaikuttaa elinoloihin

Ilmasto on muuttunut varhaisten ihmisyhteisöjen ja sittemmin suurien valtakuntien (Roomasta mongoleihin, atsteekeista ja Zimbabwesta Song-dynastiaan) elinaikojen kuluessa, ja vaikuttanut niiden toimintaan ja elinoloihin.

Sään isot ja ilmaston muutokset on pantu merkille. Niitä ja niiden seurauksia ja osavaikutuksia – nälänhädistä tauteihin ja sotiin – on ihmetelty, kauhisteltu ja selitelty kaikkialla maailmalla. Samalla on välitetty tietoa sopeutumisesta esimerkiksi maanviljelytekniikoissa.