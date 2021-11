Kommentti: Hyvästi vaurautemme mahdollistanut öljy – mistä muusta meidän pitäisi luopua?

Ilmaston lämpenemisen vitsauksia on jo nyt. Vuosisadan loppuun mennessä niiden määrä ja erityisesti ankaruus uhkaavat lisääntyä tavalla, mistä Raamatun ilmestyskirjan ratsastajatkin –nälkä, taudit, sodan, kuolema – olisivat hämmästyksissään. Ne, kuten me muutkin odotamme, kuinka paljon lämpömittari vielä nousee. Toisin kuin vertauskuvallisilla hahmoilla, meillä myös on mahdollisuus vaikuttaa ilmastoon hyvässä ja pahassa.