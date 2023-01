Kirja-arvio: Maailma loppuu, mutta miten ja milloin

Supertulivuoren aktivoitumiseen voidaan onneksi yrittää varautua. Sitten on vielä jopa uhkaavampi rakopurkaus.

Sellaiset muodostavat laakiobasaltteja, joiden laajuus kertoo rakopurkauksen tuhovoimasta. Näitä purkauksia on yhdistetty suuriin lajien joukkotuhoihin.

Maapallon geologinen historia auttaa ymmärtämään mahdollisia suuria uhkia. Siinä näkyy myös ilmaston suuret vaihtelut. Tätä tutkimusalaa kutsutaan paleoklimatologiaksi. Se on FT, akatemiatutkija J. Sakari Salosen erikoisalaa.

Salosen kirja avaa selkeästi ja ymmärrettävästi Maata ja ihmiskuntaa uhkaavia katastrofeja, ilman populaarikultuurista tuttuja katastrofitunnelmia. Mennyt antaa tietoja ja työkaluja myös tulevan arvioimiseen. Geologinen aika todennäköisyyksineen nimittäin on toinen kuin ihmiselon aikajana.

Silti, uhkia on. On niitä, joita voimme ennakoida, mutta emme estää. Tällaisia ovat supertulivuoret ja rakopurkaukset.

Maapalloa uhkaavia taivaankappaleita liikeratoineen on löydetty runsaasti. Aina silloin tällöin otsikoihin nousee ’tappaja-asteroidin’ uhka. Fataalia jälkeä ison asteroidin törmäys aiheuttaisi, se on selvää, kuten tiedämme 66 miljoonaa vuotta sitten nykyisen Meksikon rannikolle tömähtäneestä järkäleestä.

Mutta on myös niitä möykkyjä ja asioita, joita ei ole (ainakaan vielä) havaittu.

En ollut ennen tätä kirjaa kuullut damokloideista. Nimi on johdettu antiikin tarinan Damokleesta ja tämän pään yllä yhdellä hevosen jouhella roikkuvasta miekasta.

Damokloidi kaahaa aurinkokunnassamme kuin auto ilman valoja lähes pimeässä suurkaupungissa. Kyseessä on vanhan komeetan ydin, joka on menettänyt ympäriltään jään. Se heijastaa valoa erittäin vähän, ja siksi kappaletta on vaikea havaita.