Kirja-arvio: Elämämme on tarinoita uskonnosta, rahasta, osakeyhtiöistä

Maailmankuulu Sapiens-kirja on nyt myös sarjakuvakirjana. Alkuperäisestä Sapiens - ihmisen lyhyt historia -tietokirjasta on siis tehty helppolukuinen ja varsinaista kirjaa viihdyttävämpi versio.

Sapiens-kirjassa kerrotaan ihmiskunnan historia uudella tavalla. Sapiensit eli me ihmiset olimme alun perin vain yksi ihmislaji, sillä maapallolla oli muitakin homo-suvun edustajia. Vähitellen muut ihmislajit kuitenkin syrjäytyivät. Sapiens-kirja - siis sekä kirja että sarjakuvakirja - keskittyy kertomaan, mistä Homo sapiensin voittokulku mahtoi johtua.

Tarinat ovat ihmisille tärkeitä

Yksi tärkeä tekijä nykyisin tuntemamme ihmislajin voittokulussa on Hararin mukaan ollut ihmisten kyky kommunikoida ja tehdä laajaa yhteistyötä. Kommunikointitaitojen takia ihmiset ovat olleet hyviä kertomaan tarnoita, joiden avulla yhteistyötä on puolestaan voinut tehdä yhä laajempien ihmisjoukkojen kanssa. Sen lisäksi, että Sapiensit ovat keksineet tarinoita, he ovat useimmiten myös uskoneet niihin.