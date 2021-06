Kirja-arvio: Ylimielisyyden kultainen kirja

Tietokirjailija ja toimittaja Ari Turunen on tuottelias populaarien tietokirjojen tekijä. "Ettekö te vieläkään tiedä, kuka minä olen" kertoo lukuisin esimerkein ihmisistä, jotka pitävät itseään syystä tai toisesta muita parempina. Tällaiset ihmiset ajattelevat usein, että koska he ovat jonkin sortin yli-ihmisiä, heidän ylimielinen ja toisia nöyryyttävä käytös on täysin oikeutettua.