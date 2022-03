Kirja-arvio: Atlas aisteille

Virke on kulttuurihistorioitsija Ari Turusen ulkoasultaan tyylikkäästä Tuoksujen atlaksesta. Sumuiset vuoret sijaitsevat lähellä Kohcia Keralassa Malabarin rannikolla Intiassa.

Turunen on itse käynyt tuolla kardemummakukkuloiksi kutsutulla seudulla – ja monessa muussa paikassa aistimassa kirjan tuoksujen lähteitä. Unescon maailmanperintökohteen kukkuloista on tehnyt nimenomaan kardemumma.

Kardemumma kuitenkin on Turusen yksi lukuisista esittelemistään kasveista ja niistä jalostetuista aineksista, joita on käytetty maailmalla jo tuhansia vuosia mausteina, kauppatavarana, rituaaleissa, öljyissä, erotiikassa ja parfyymeissa. (Korvapuusti ei siis ole maailman napa, vaikka äitien valmistamana lyömättömän herkullista.)

Atlaksen painotus on tuoksuissa ja parfyymeissa eri puolilta maailmaa. Suurin osa kymmenistä kasveista luonnollisesti on eteläisimmiltä vyöhykkeiltä, mutta mänty, koivu ja katajakin saavat esittelyn. Ne esitellään parilla sivulla kasvin kuvan, joskus muun kuvituksen kera, ja esimerkkiparfyymein, joissa kyseistä aineista käytetään.

Parfyymit yhdistetään erityisesti hienostuneeseen pariisilaisuuteen, mutta Ranskaan parfyymien valmistus rantautui vasta 1500-luvulla, tuhansia vuosia Aasian jälkeen. Nyt tuoksujen valmistuksen sydän on Grassen kaupungissa Rivieralla.

Kemiallisia koostumuksia käsittelevän osuuden jälkeen lukija pääsee käsiksi itse saarten, metsien ja paratiisin tuoksuihin, kuten Turunen ne luokittelee. Toki on keskeistä tietää, että alan ammattilaiset jakavat tuoksut kolmeen osaan niiden kemiallisella kevyt-raskas-akselilla.

Toisin sanoen, kevyin latvatuoksu osuu nenään heti, sydäntuoksu on parfyymin ydin, ja juuri tuotteen pitkäkestoinen perusrakenne. Akordi puolestaan on vaikutelma ”eri tuoksuista leijumassa ilmassa”.

Huh huh, kallista on, yksi jos toinen on todennut parfyymihyllyillä.

Toki parfyymi- ja muotitaloille kyse on myös bisneksestä kauneuden ja muiden miellyttävien mielikuvien ja tunnelmien luomisen lisäksi. Mutta joidenkin ainesten valmistaminen on vaivalloista, aikaa ja materiaalia vievää ja kallista. Samaa vaivannäköä on toki jouduttu harjoittamaan jo vuosituhansia.