Kirja-arvio: Ajattele kuin mentalisti

Mentalisti on siis taikuri, joka tuo esitykseensä meedioiden, selvänäkijöiden ja poppatohtoreiden maailmaa – tai ainakin antaa kuvan siitä, että kykenee johonkin yliluonnolliseen.

Jose Ahosen kirja on oppikirja mentalistin maailmaan. Mitään yliluonnollisia kykyjähän mentalistilla ei ole vaan kaikki perustuu hämäämiseen ja sellaisen illuusion luomiseen, että ihminen kokee jotain yliluonnollista tapahtuneen. Mentalistin erottaa selvänäkijästä yleensä se, että mentalisti ei väitäkään olevansa selvänäkijä tai muun salatun tiedon välittäjä.

Tarkkailu ja havainnointi paljastavan ihmisen

Ahonen kertoo kirjassaan erilaisista tekniikoista, joiden avulla mentalisti luo illuusionsa. Kirja jakautuu osiin, joissa paneudutaan havainnointiin, vaikuttamiseen ja alitajunnan ymmärtämiseen. Esimerkiksi havainnoinnissa on tärkeää osata ihmisten mikroilmeet, jotka usein paljastavat vaikkapa valehtelun.

"Hyvä selvänäkijä kuuntelee enemmän kuin puhuu. Ihminen kertoo huomaamattaan asioita, joita ei edes muista jälkikäteen. On aivan tavallista, että heti luennan alussa ihminen kertoo esimerkiksi lapsensa nimen ohimennen. Myöhemmin luennan edetessä selvänäkijä alkaa arvailla lapsen nimeä" ja tietenkin onnistuu arvailuissaan.

Ihmisiin voi vaikuttaa vähällä vaivalla

Ihmisten höynäyttäminen näyttää olevan helppoa. Ahonen kertoo esimerkiksi, että koska-sana on erittäin tärkeä, jos haluaa jotain. Tehdyn tutkimuksen mukaan kopiokoneelle jonottavat opiskelijat eivät halunneet päästää ihmisiä jonon ohi mutta jos ohittaja lisäsi pyyntöönsä sanan "koska", ohitus kävi huomattavasti helpommin. "Voisinko ottaa kopioita, koska pomo käski"-lause toimii. Mutta lähes vastaavalla tavalla toimii lause, jossa sanottiin että "voinko ottaa kopiot, koska minun pitää ottaa kopiot".

Kirjassa on myös muita kuvauksia siitä, kuinka ihmiset antavat salasanojaan tai vaikkapa vaatekaupasta ilmaiseksi vaatteita, jos pyytäjän selitys on riittävän hyvä. Jokuhan voisi sanoa ihmisiä hyväuskoisiksi mutta tosiasiassa suurin osa ihmisistä luottaa toisiin ihmisiin ja siksi myös huijatuksi tulee helposti. Mentalistin tapauksessa on tietenkin turvallista tulla huijatuksi mutta rikollisten tapauksessa ei.