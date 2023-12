Onko valkoisista valheista haittaa? Tähän asiantuntija vetää rajan

Valkoinen valhe on harmiton valhe

– Niissä on erilainen sävy verrattuna "standardivalheisiin", joiden tavoitteena on hyötyä niiden kertomisesta itse.

Valhe, joka ei loukkaa ketään

Hänen mukaansa valkoisia valheita pidetään yleisesti ottaen vaarattomana keinona saavuttaa lopputulos, joka on muiden kannalta hyödyllinen ja johon voi mahdollisesti kuulua kertojan puolelta jonkinlaista uhrautumista.

Päinvastoin kuin isoissa valheissa, on valkoisten valheiden motiivina Jimmynsin mukaan enimmäksen epäitsekäs ja pyyteetön toiminta.

Psychology Today -sivuston mukaan ensimmäisen kerran termi "valkoinen valhe" määriteltiin vuonna 1741 julkaistussa artikkelissa tuohon aikaan ilmestyneessä brittijulkaisussa nimeltä "The Gentleman’s Magazine".

Jotkut oppivat tavan jo pieninä

Psykologi Elena Touroni kertoo Newsweekille, että valkoiset valheet eroavat muun tyyppisistä valheista siinä, että niiden on taipumus olla harmittomia ja koskevan vähäpätöisempiä asioita eivätkä siten jätä toiselta henkilöltä pimentoon jotain totuuden kannalta merkittävää asiaa.

Touroni korostaa, että tämä ilmiö käy usein ilmi tilanteissa, joissa ihminen ei halua järkyttää toista. Tällöin hän saattaa ajatella, että on helpompaa kertoa valkoinen valhe.

– Paljon valkoisia valheita kertovien ihmisten on usein vaikea kertoa asioita tai ilmaista tunteitaan suoraan, hän lisää.

– Jotkut lapset saattavat pitää valehtelua helpompana kuin toiset. Se liittyy usein siihen, millainen suhde heillä on vanhempiinsa.

Psykoterapeutti Caron Barruw kertoo, että valehtelulle on monenlaisia syitä.

Valheen seuraukset ratkaisevat

Tarkkaile äänensävyä ja ilmeitä

– En sanoisi, että valkoisten valheiden tunnistaminen on mitenkään erityisen helppoa, Touroni sanoo.

– Jotkut ovat hyviä kertomaan niitä, mikä johtuu todennäköisesti siitä, että he ovat oppineet siihen varttuessaan ja se on heille tuttu selviytymismekanismi. Joten siinä mielessä et välttämättä huomaa mitään viitteitä valkoisista valheista.