Somevaikuttajasiskot Kira Lindbohm ja Hanna Väyrynen eroavat luonteenpiirteissä selkeästi toisistaan: "Olemme aika stereotypioita"

– Meitä on kolme sisarusta, niin olemme aika tyypillisiä stereotypioita. Olen hyvin stereotyyppinen esikoinen. Minusta on aina tuntunut, että minun pitää hoitaa tämä, teen tämän ja näytän mallia. Meillä on kuitenkin todella samanlaiset arvot. Sinä olet rauhallisempi, Hanna kertoi Huomenta Suomessa 3. maaliskuuta.