Kiovassa pelätään lisäiskuja– Suomen suurlähettiläs MTV Uutisille: "Meillä on ilmahälytys päällä"

– Meillä on ilmahälytys päällä ja pelko siitä, että lisää iskuja tulee. Tuhojen kuva varmasti päivittyy, mutta tiedämme jo nyt, että loukkaantuneita on ja yksi lennokki on osunut asuintaloon.

– Ukrainan kannalta on kuitenkin hankalaa, että sen on pidettävä joukkoja Valko-Venäjän vastaisella rajalla varmuuden vuoksi. Valko-Venäjää on jo EU:n toimesta varoitettu sekaantumasta suoraan sotatoimiin, ja maa on jo tukenut Venäjää. Ukraina on pyytänyt Valko-Venäjään kohdistuvien pakotteiden kiristämistä.