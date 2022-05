Suomen Ukrainan suurlähettiläs kertoo, miltä tuntui palata takaisin Kiovaan: "Kyllä se sodan todellisuus täällä tuntuu"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

– Tuntui hyvältä tulla takaisin kotikaupunkiin, vaikka tämä tilanne on tietysti hyvin ristiriitainen, kun tietää, millainen sota riehuu tässä ympärillä, hän sanoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Mitä lähemmäs Kiovaa tultiin, sitä isommin sota muistutti itsestään

Venäjän hyökkäyssota on painottunut enemmän ja vähemmän sodan aikana Ukrainan etelä- ja itäosiin. Länsiosatkaan toki eivät ole välttyneet venäläisjoukkojen pommituksilta.

– Kiovassa meidän reitillemme ei tuhoja osunut. Tämä historiallinen keskustahan on säilynyt aika hyvin ilman osumia.

Lähetystö on säilynyt toimintakuntoisena

– Täällä on kaikki suunnilleen siinä kunnossa kuin silloin, kun lähdimme – sekä suurlähetystön että virka-asunnon osalta. Siinä mielessä olemme onnekkaita.

Turvallisuustilanne on helpottanut, mutta tilanne on epävakaa

Turvallisuustilanne Kiovassa on Laineen mukaan tällä hetkellä parempi kuin sodan alussa, jolloin Ukrainan pääkaupunki oli selvästi Venäjän tähtäimessä.

Sittemmin kaupunkia lähestyneet ja Ukrainan pohjoispuolelle sijoitetut venäläisjoukot on sijoitettu taistelemaan etenkin Ukrainan itäosiin Donbassin alueelle.

Tilanne on venäläisjoukkojen vetäytymisestä huolimatta epävakaa – etenkin kaupungin laitamilla, missä Venäjän joukot ovat jättäneet jälkeensä paljon miinoja ja muita räjähteitä.

– (Kiovan turvallisuus)tilanne on helpottanut, mutta kun vastapuoli tässä sodassa sotilasmahti, jolla on ohjusarsenaali, heillä on kyllä ulottuvuus koko Ukrainaan, Laine pohtii.