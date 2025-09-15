Turvallisuustilanteen muuttuessa keskustelu naisten asepalveluksesta on yhä tiiviimpää. Mutta mitä seuraisi siitä, jos armeija olisi pakollista kaikille?

Nykyisellään asepalvelus on naisille vapaaehtoista. Nainen voi hakeutua kutsuntoihin, jos hän haluaa.

Naisten valmiusliiton toiminnanjohtaja Pia Lundell kertoo, että isänmaanrakkauden lisäksi tärkeitä syitä asepalvelukseen hakeutumiselle ovat kiinnostus johtajakoulutukseen, mahdollisuus kansainvälisiin tehtäviin sekä halu selvittää, onko itsestä armeijaan.

Lundell suhtautuu kuitenkin kriittisesti ideaan, että asepalvelus olisi myös naisille pakollista.

Hän epäilee, että mahdollisen sotilaallisen konfliktin syttyessä kaikkia ei voitaisi kuitenkaan ottaa palvelukseen.

– Jos me laitettaisiin niin, että se olisi kaikille pakollinen, ja siellä olisi sitten isät ja äidit, niin siinä vaiheessa, kun tulee tiukka paikka, niin voidaanko lapsi jättää yksin kotiin, hän kysyy.

Hänestä keskustelua tästä kysymyksestä ei ole Suomessa käyty.

Hän korostaa myös, että sotatilassakin yhteiskunnan tulee pyöriä, jolloin naisten tehtävät voivat olla muuallakin kuin rintamalla.

