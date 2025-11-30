"Köyhää mutta seksikästä" bilekaupunki Berliiniä ovat muuttaneet kaupunginosien keskiluokkaistuminen ja väestönkasvu.
Saksan pääkaupunki Berliini on pitkään ollut yksi maailman mahtavimmista bilekaupungeista, mutta nyt sen teknoklubit taistelevat henkiinjäämisestä. Haasteiksi ovat muodostuneet nousevat kustannukset, muuttuva musiikkimaku sekä kiristyneet kiinteistömarkkinat.
Toistaiseksi tunnelma on kuitenkin riehakas sokkeloisessa Renate-klubissa, joka isännöi useita DJ:tä ja sijaitsee hämärästi valaistussa rakennuskompleksissa Spreejoen varrella. Klubi juhli vastikään 18-vuotispäiväänsä.
Konemusiikin tahdit, sykkivät basso ja värivalot täyttävät tanssilattian kuten aina. Moni kuitenkin pelkää, että musiikki lakkaa, kun klubin vuokrasopimus päättyy vuoden lopussa.
Teknon ja reivien keskus
Berliinistä tuli teknon ja reivien keskus sen jälkeen kun Berliinin muuri murtui 1989. Tuolloin anarkistinen kulttuuri siirtyi hylättyihin teollisuusrakennuksin luoden tiloja musiikille, tanssille ja taiteelle.
Vuosikymmenten saatossa yhdistyneen Saksan väestönkasvu ja kaupunginosien keskiluokkaistuminen ovat kuitenkin muuttaneet kaupunkia, jota entinen pormestari Klaus Wowereit aikanaan kuvaili köyhäksi mutta seksikkääksi.
Viime vuosina klubit ovat kärsineet muun muassa koronapandemiasta ja rajusta inflaatiosta. Samalla viikonlopputuristeja kaupunkiin tuoneet halpalennot ovat vähentyneet ja nuoremmat sukupolvet ovat kiinnostuneet enemmän ulkoilmafestivaaleista kuin klubeista.
Taloudellinen paine on pakottanut monet paikat nostamaan sisäänpääsymaksujaan ja juomien hintoja.