Viime vuosina klubit ovat kärsineet muun muassa koronapandemiasta ja rajusta inflaatiosta. Samalla viikonlopputuristeja kaupunkiin tuoneet halpalennot ovat vähentyneet ja nuoremmat sukupolvet ovat kiinnostuneet enemmän ulkoilmafestivaaleista kuin klubeista.

Berliinistä tuli teknon ja reivien keskus sen jälkeen kun Berliinin muuri murtui 1989. Tuolloin anarkistinen kulttuuri siirtyi hylättyihin teollisuusrakennuksin luoden tiloja musiikille, tanssille ja taiteelle.

Pakotettu konkurssiin

Heistä lähes kaksi kolmasosaa ilmoitti kokeneensa merkittävää laskua liikevaihdossa.



Surullinen kohtalo on kohdannut myös SchwuZ-klubin, joka johtajansa Katja Jägerin mukaan on Saksan ellei koko Euroopan vanhin ja suurin queerklubi.



– Vuodesta 2024 olemme todella huomanneet tuottojen putoamisen, hän kertoi AFP:lle ja lisäsi, että vaje on ollut noin 50 000 euroa kuukaudessa.



Klubikävijät eivät myöskään käytä rahaa kuten ennen.



– Ihmiset eivät osta kolmea tai neljää juomaa, ehkä vain yhden, Jäger sanoi.



Kesällä SchwuZ ilmoitti olevansa maksukyvytön ja pyysi Berliinin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhteisöjä palaamaan juhlimaan, jotta klubi ei sulkeutuisi lopullisesti. Klubi käynnisti syksyllä myös varainkeruukampanjan.