Kiinassa on löydetty uusi eläimestä peräisin oleva virus – professorin mukaan kyseessä on "jäävuoren huippu"

– Aliarvioimme valtavasti zoonoositapausten määrän maailmassa. Langya-virus on vain jäävuoren huippu, sanoi Hongkongin yliopiston professori ja uusien virusten asiantuntija Leo Poon.

Duken ja Singaporen kansallisen yliopiston professori Linfa Wangin mukaan on ehdottoman tärkeää, että aktiivista seurantaa harjoitetaan avoimesti ja kansainvälisessä yhteistyössä, jotta uudesta viruksesta ei tule terveyskriisiä.

Suurin osa sairastuneista maanviljelijöitä

Wangin mukaan epäselvää on, miten virus on päässyt ihmisiin.

Langya-viruksen jatkotutkimuksia on tarkoitus tehdä paitsi niissä maakunnissa, joissa virusta löydettiin, myös laajemmin Kiinassa.

Virologi uskoo uuden pandemian vielä tulevan

Maailmanlaajuisesti 70 prosenttia uusista tartuntataudeista on tiettävästi tarttunut ihmisiin eläinkontaktin kautta. Tutkijoiden mukaan ilmiö on kiihtynyt, kun ihmiset ovat levittäytyneet villieläinten elinympäristöön.

Kiinassa on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana esiintynyt suuria tautipesäkkeitä, jotka johtuvat uusista viruksista, kuten SARS vuosina 2002-2003 ja kansan suussa koronaviruksena tunnettu nyt leviävä Covid-19.

– Koska tämä uusi henipavirus ei välttämättä leviä vain Kiinassa, on tärkeää jakaa tietoa ja antaa muille mahdollisuus valmistautua tai tehdä lisätutkimuksia omissa maissaan, Poon sanoi.

Tutkijoiden mukaan on saatava vastauksia kriittisiin kysymyksiin siitä, miten laajalle uusi virus on levinnyt luonnossa, miten se leviää ihmisiin ja miten vaarallinen se on ihmisten terveydelle.