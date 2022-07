Apinarokkoon sairastunut Matt kertoo, millainen tauti on: "Ette halua tätä"

Terveysviranomaiset ovat havainneet Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tuhansia tapauksia harvinaista apinarokkoa. Tautia on löydetty myös Suomesta. YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut apinarokon kansainväliseksi kansanterveysuhaksi.