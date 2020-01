Koronavirusepidemian ytimessä on kiinalainen tori ja viranomaisten ratkaisevat virheet – tämä ensimmäisistä tautitapauksista tiedetään

Miljoonakaupunki Wuhanin terveysviranomaiset tekivät ensimmäisen havainnon uudenlaisesta koronaviruksesta joulukuun alussa. Nyt sen leviämisen pelossa on tehty nyt kymmeniin, ellei satoihin miljooniin ihmisiin vaikuttavia ennennäkemättömiä poikkeustoimia. Kokonaisia miljoonakaupunkeja on suljettu.

Suurin vaikutus uudella viruksella on tietysti sairastuneisiin, joita on vähintään 4000. Todennäköisesti heitä on paljon enemmän, sillä taudin kantaja ei huomaa oireita ensimmäisten 1-14 päivän aikana.

Kuolleiden määrä on noussut jo yli sataan.

Ihmisten ja eläinten kohtauspaikka ytimessä

Mutta takaisin Wuhaniin, josta kaikki alkoi.



Valtavassa kaupungissa on paikka, jossa eläimet ja ihmiset ovat jatkuvasti tekemisissä keskenään, Huananin eläintori, jossa myydään muun muassa kaloja, äyriäisiä, kanoja, lepakoita ja useita piennisäkkäitä.

Torilla myydään ja teurastetaan eläimiä, eikä hygienia ole aina esimerkiksi EU-markkinoiden vaatimusten tasoa.

Normaalisti eläinten taudit ovat eläinten tauteja ja ihmisten taudit ihmisten, mutta nyt on tapahtunut mutaatio. Yleisestä koronaviruksesta on syntynyt uusi, vaikutuksiltaan voimakkaampi muoto, ja se on siirtynyt eläimestä ihmiseen.

Lepakosta lähtöisin

Uusi virus on alun perin lähtöisin lepakosta, se on yleinen käsitys tällä hetkellä. Siirtyäkseen ihmiseen, se on tarvinnut väliportaan, eläinlajin, josta se on päässyt eteenpäin.

Minkä eläimen kautta ensimmäinen tartunta on tapahtunut, sitä ei varmasti osata vielä kertoa. Vastaavanlainen epidemia nähtiin vuosituhannen alussa, kun koronavirus SARS siirtyi ruokana käytetystä sivettikissasta ihmiseen.

Huananin torilla vaihtoehtoja on monia. Monet ensimmäisistä sairastuneista ovat olleet suoraan tekemisissä eläinten kanssa, ja nyt virus leviää ihmisestä ihmiseen.

Valtaosa ensimmäisistä potilaista käynyt torilla

Mitä tarkkaan ottaen ensimmäisistä tartuntatapauksista sitten tiedetään?

Tuore julkaisu käy läpi 41 varmistunutta tautitapausta, ja niiden perusteella voi päätellä paljon.

Viruksen itämisaika vaihtelee niin suuresti, että ensimmäistä tautitapausta on liki mahdoton selvittää.

Tiedossa kuitenkin on, 41 sairastuneesta 27 oli asioinut torilla. Ensimmäisen varmistuneen tapauksen ei toisaalta tiedetä torilla käyneen.



Varmasti ei voida siis sanoa, että ensimmäinen tartunta tapahtui torilla, mutta se oli epidemian leviämisessä ensipäivinä sen ydin.

Huananin tori suljettiin 1. tammikuuta.

WHO varoittaa silti yhä, että tartunta-alueilla tulisi välttää raakoja tai alikypsennettyjä eläintuotteita. Näihin kuuluu myös maito. Vaara eläinten kanssa ei ole vielä ohi.

Salaisuus pidettiin kalliilla hinnalla

Kun ensimmäinen uudenlainen tautitapaus varmistettiin, sillä ei ollut vielä nimeä. Kesti yli kuukauden ennen kuin WHO määritti sen uudentyyppiseksi koronavirukseksi 9. tammikuuta. Tiedon Wuhanissa tavatuista erikoisista keuhkokuumetapauksista se oli saanut Kiinan viranomaisilta 31. joulukuuta.

Kesti siis kolme viikkoa ennen kuin Kiina kertoi epidemiasta avoimesti. Siihen saakka kyseessä oli salaisuus.

Ja kun Kiinassa on mahdollista mainehaittaa aiheuttava salaisuus, sitä valvotaan.

Muun muassa Business Insider kertoo, että kyseisinä viikkoina viranomaiset pidättivät "huhuja" levittäneitä ihmisiä ja uhkailivat sairaudesta vihiä saaneita journalisteja.

Metelin yltyessä Kiinan viranomaisten oli vastattava jotain. Se turvautui totuttuihin toimintatapoihinsa, ja väitti tilanteen olevan hallinnassa.



Virallinen kanta ennen varmaa tietoa oli myös salaileva: Tauti tarttuu vain eläimistä ihmisiin, joten suurta leviämisvaaraa ei ole.

Historiallinen vastaus kriisiin

Kun salaisuus oli lopulta liian suuri salassapidettäväksi, on Kiinan toiminta ollut historiallisen jykevää. Useita miljoonakaupunkeja on eristetty ulkomaailmasta. Sellaista ei maailmanhistoria kerro tapahtuneen koskaan ennen.

Mutta kriittisinä ensiviikkoina toiminta oli päinvastaista. Kuinka paljon se maksoi sairastuneiden määrässä, on mahdoton sanoa.

Varmaa on, että etusivun uutiseksi koronavirus nousi Wuhanissa vasta 20. tammikuuta, puolitoista kuukautta ensimmäisen tautitapauksen varmistuttua.