Lomaparatiisi suljettiin Etelä-Kiinassa kesken kuuman matkailusesongin – syynä yksittäiset koronatapaukset

Etelä-Kiinassa Hainanin saaren eteläkärjessä sijaitseva ja upeista hiekkarannoistaan tunnettu Sanyan lomakaupunki on päätetty sulkea. Siitäkin huolimatta, että tällä hetkellä saaren suosituimmassa lomakohteessa on parhaillaan käynnissä matkailusesonki.

Kaupungin lock down alkoi sen jälkeen, kun viranomaiset totesivat kaupungin koronatilanteen olevan ”erittäin vakava”.

Kaupungissa kymmeniä tuhansia turisteja

Reutersin tietojen mukaan on epäselvää, milloin kaupungin rajoituksista luovutaan. Apulaispormestari He Shigang kertoi Kiinan yleisradioyhtiö CCTV:lle, että kaupungissa on viikonloppuna ollut 80 000 turistia.