Tutkijat ovat nyt varmoja, että Wuhanin koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen – MTV Uutiset kokosi yhteen, mitä mantereelta toiselle levinnestä taudista tiedetään

Maailman terveysjärjestö WHO järjestää tänään hätäkokouksen Kiinan Wuhanista alkunsa saaneen koronaviruksen (2019-nCoV) vuoksi. Asiantuntijoiden on määrä arvioida, täyttääkö uusi virus kansainvälisen terveysuhan kriteerit.

Mikä on koronavirus?



Yhdeksän on kuollut

WHO:n tuoreimpien tietojen mukaan Kiinassa 51 on sairastunut vakavasti ja 12 kriittisesti. Yhdeksän on menettänyt henkensä viruksen vuoksi.

Tauti sai alkunsa kalatorilta

"Olennaista on, kuinka tehokkaasti virus tarttuu"

Voiko tauti levitä Suomeen?



THL on arvioinut, että riski taudin leviämisestä Suomeen on pieni. Suomen terveysviranomaisilla on kuitenkin olemassa tarvittava diagnostiikka taudin tunnistamiseen. WHO ei ole antanut matkustajille suosituksia koskien koronavirusta.