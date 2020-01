Kiinan mysteerivirustartunnan saaneita on todennäköisesti satoja enemmän kuin on raportoitu, arvioivat tutkijat

Kiinassa sars-virusta muistuttavan mysteeriviruksen tartunnan saaneita on todennäköisesti satoja enemmän kuin virallisesti on kerrottu, arvioivat tutkijat. Kiinan viranomaisten mukaan virukseen liitetyn hengitystiesairauden on saanut nelisenkymmentä ihmistä, mutta tutkijat uskovat tapauksia olevan jopa yli 1 700.