WHO kutsui hätäkokouksen mysteeriviruksen takia – Viranomaiset vahvistavat: Sairaus tarttuu sittenkin ihmisestä toiseen

Nimitystä käytetään yleensä vain vakavimmista epidemioista. WHO on julistanut hätätilan esimerkiksi ebolaviruksen vuoksi muutama vuosi sitten.

Kiinassa yli 200 ihmisellä on todettu koronavirustartunta. Virus on tiettävästi levinnyt myös Thaimaahan, Japaniin ja viimeksi Etelä-Koreaan. Kolme ihmistä on kuollut sairauteen.