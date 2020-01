Voisiko Kiinassa leviävä mysteerivirus tulla myös Suomeen? THL vastaa kysymyksiin uudesta taudista – "Alkuperästä opitaan koko ajan lisää"

– Taudin alkuperästä opitaan koko ajan lisää. Toistaiseksi tiedetään, että kyseessä on koronavirusryhmään kuuluva virus, joka on SARSin tyyppinen, muttei identtinen sen kanssa, THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane toteaa.

Tauti sattanut levitä läheisessä ihmiskontaktissa

Kiinassa on vahvistettu nyt kaikkiaan 41 tartuntatapausta.

Lisäksi tauti on havaittu Japanissa ja Thaimaassa Wuhanssa vierailleilla matkailijoilla. Toistaiseksi kaksi ihmistä on menehtynyt taudin aiheuttamaan keuhkokuumeeseen. Muilla sairastuneilla tauti on aiheuttanut keuhkokuumeen tai lievän keuhkokuumeen. Ainakin toisella kuolonuhreista oli perussairauksia.