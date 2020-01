Kiinan mysteerivirus on levinnyt Etelä-Koreaan – kiinalaiset viranomaiset vahvistivat tartuntojen kolminkertaistuneen

Uudenlainen koronavirus on levinnyt Kiinassa useisiin kaupunkeihin, ja ainakin kolme henkilöä on kuollut. Kiinan viranomaisten vahvistamia tapauksia on noin 200, mutta kansainväliset terveysjärjestöt pelkäävät todellisen lukeman olevan jopa yli 1700 tartuntaa.