Kiinan ja Yhdysvaltain kireät välit vaikuttavat myös Suomeen – Professori: "Olemme monella sektorilla täysin riippuvaisia Kiinasta"

– Natohan on nyt laajentumassa Aasiaan ja Tyynenmeren alueelle. Se on aukaisemassa konttorin Japaniin, ja Japani oli mukana nyt Saksassa ja Tsekeissä sotaharjoituksissa. Kiinan näkökulmasta tämä on selkeästi uhka, Matti Nojonen sanoo MTV Uutisten haastattelussa.