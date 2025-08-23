Ainakin viisi kuollut bussionnettomuudessa Yhdysvalloissa: Bussi oli tulossa Niagaran putouksilta

Julkaistu 29 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT – AFP

Ainakin viisi ihmistä on kuollut bussionnettomuudessa New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa, kertoo paikallinen poliisi.

Onnettomuus tapahtui osavaltion länsiosassa Buffalon kaupungin itäpuolella. Bussi kuljetti turisteja Niagaran putouksilta takaisin New Yorkin kaupunkiin, kun se ajautui pois tieltä.

Poliisi epäilee, että kuljettaja menetti bussin hallinnan. Kuljettajan kerrotaan olevan elossa.

– Uskomme, että meillä on hyvä käsitys siitä, mitä tapahtui, miksi bussin hallinta menetettiin. Haluamme vain varmistaa, että kaikki yksityiskohdat tutkitaan perusteellisesti, poliisin tiedottaja sanoi aiemmin.

Bussin kyydissä oli yli 50 ihmistä. Viranomaisten mukaan matkustajien joukossa oli ainakin intialaisia, kiinalaisia ja filippiiniläisiä. Onnettomuuspaikalla lähetettiin kääntäjiä auttamaan yhteydenpidossa uhrien kanssa.

Viranomaiset kertoivat aiemmin, että myös vakavia loukkaantumisia oli useita. Kukaan loukkaantuneista ei kuitenkaan viranomaisten mukaan ole hengenvaarassa.

