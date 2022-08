Voisiko Kiinan ja USA:n välille syttyä sota? "Kiinaa on vaikea pitää enää täysin ystävällisenä"

Kiina on viime aikoina noussut hiljalleen tasaveroiseksi suuravallaksi Yhdysvaltojen rinnalle. Ulkopoliittisen instituutin tutkimusprofessori Mikael Mattlin havainnollistaa, että Kiinan suuruus riippuu täysin siitä, mitä mittaria katsotaan.

– Jos katsotaan ulkomaankauppaa, Kiina on tällä hetkellä maailman suurin kauppamahti ja hyvin iso toimija ulkomaan sijoituksissa kehittyviin maihin. Mutta jos puhutaan kansainvälisistä rahoitusmarkkinoista, Kiinan rooli on huomattavan paljon pienempi, Mattlin sanoi.

Kiina alkaa myös olla toiseksi isoin sotilasmahti heti Yhdysvaltojen jälkeen. Kiinan laivasto on Mattlinin mukaan alusmäärällä mitattuna jo Yhdysvaltojen laivastoa suurempi. Kun katsotaan kokonaiskuvaa, olennaiseksi eroksi muodostuu kuitenkin Kiinan muodollisten liittolaisten verkoston puuttuminen.

Jännitteinen suhde

Mattlin ei näe, että Kiinasta olisi tulossa maailman supervalta, vaikka aiheella on spekuloitu vuosia ja annettu erilaisia ennusteita siitä, milloin tämä voisi tapahtua.

– Mutta tämä on suhde, joka on kehittynyt siihen pisteeseen, että Kiinaa on vaikea pitää enää täysin ystävällisenä suhteena enää. Siinä väistämättä tulee olemaan jännitteitä eikä sitä pysty vakauttamaan pysyvästi.