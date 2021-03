Kiinan agressiivinen käytös herättää kysymyksiä – onko voimistuva ärhentely merkki mahtiuden puutteesta?

– Aika usein, varsinkin jos kyse on autoritäärisestä valtiosta, se kertoo sellaisesta, että ollaan hiukan hermostuneita, tiedostetaan omia heikkouksia, ja sitten lähdetään sellaisella mahtipontisella tavalla liikkeelle, jolloin ehkä Kiinan mahti ei ole niin iso, kuin Kiina haluaa sen näyttävän olevan, Smith sanoo.

– Me ei olla nähty teknologisen kamppailun huipentumaa vielä, mutta tullaan varmaan tällä vuosikymmenellä näkemään.

Smith arvelee, että Kiinan pörhistelevä asenne voi johtua myös siitä, että Bidenin johdolla Yhdysvallat on jälleen vahva kumppani liittolaisilleen.

Kiiinasta maailman johtava valtio?

Hanna Lauren Elinkeinoelämän keskusliitosta kertoo, että joidenkin arvioiden mukaan Kiina on bruttokansantuotteella mitattuna suurin talous tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. BKT ei välttämättä kuitenkaan tarkoita voimakkuutta.

– Kiina on tiedostanut sen, että teknologia ja tiede on se, joilla tässä maailmassa pärjätään. Kolmas on haluttavuus, eli pehmeä voima, joka Kiinalta vielä puuttuu.