Kiinalaisnainen maksoi 6,5 miljoonaa tyttären saatua paikan huippuyliopistosta – kertoo nyt tulleensa erehdytetyksi: "Hänen anteliaisuuttaan on käytetty hyväksi"

Useat vanhemmat lahjussyytteessä

Skandaalin keskiössä ollut William Singer on myöntänyt syyllisyytensä muun muassa rahankiristykseen rahanpesuun ja petokseen. Hänen kerrotaan muun muassa lahjoneen yliopistojen urheiluvalmentajia ja huiputtaneen koetuloksia varmistaakseen rikkaiden lasten paikat huippuyliopistoissa.

Ei ollut täysin perillä valintajärjestelmästä

Laajan petosvyyhdin tultua julki Yusi Zhao menetti opiskelupaikkansa, sillä New York Postin mukaan Singer oli esitellyt kiinalaisnaisen tyttären Stanfordin yliopistolle kilpapurjehtijana.

Rouva Zhao toteaa lausunnossaan, että myös hänen tyttärensä on joutunut petosvyyhdin uhriksi. Hän sanoo antaneensa lahjoituksen opetushenkilöstön palkkoihin, stipendeihin, urheiluohjelmiin ja vähävaraisten oppilaiden tukemiseksi. Lisäksi hän toteaa, ettei hän ollut täysin perillä yhdysvaltalaisten yliopistojen valintajärjestelmästä.

– Rouva Zhao on ymmärtänyt tulleensa harhaanjohdetuksi. Hänen anteliaisuuttaan on käytetty hyväksi ja hänen tyttärestään on tullut petoksen uhri, naisen lakimies totesi lausunnossa.