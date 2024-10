Kiina aloitti sotaharjoitukset Taiwanin ympärillä – kartta näyttää piirityksen

Kiina on käynnistänyt sotaharjoitukset Taiwanin ympärillä, maan puolustusministeriö kertoi maanantaina.

Kiina on lähettänyt lentokoneita ja laivoja piirittämään saarta. Harjoituksissa testataan maan mukaan muun muassa joukkojen yhteisiä toimintavalmiuksia.

Kiina on lisännyt sotilaallista toimintaa Taiwanin ympärillä viime vuosina. Maanantain harjoitukset ovat neljännet laajamittaiset harjoitukset viimeisen kahden vuoden aikana. Lisäksi Kiinan alukset ovat lähes jatkuvasti läsnä saaren vesillä.

Presidentin puhe suututti Kiinan

Puheessaan presidentti vannoi vastustavansa saaren liittämistä Kiinaan. Hän on ollut edeltäjäänsä suorapuheisempi Taiwanin suvereniteettia puolustaessaan. Se on suututtanut Kiinan, jonka hallitus on kutsunut Lainia separatistiksi.