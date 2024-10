Kiina: Sotaharjoitukset Taiwanin ympärillä olivat "varoitus saaren itsenäisyyttä ajaville tahoille"

Taiwan sanoi havainneensa saaren ympärillä 125 kiinalaista lentokonetta paikallista aikaa noin aamuviideltä alkaneiden harjoitusten aikana. Kyse on Taiwanin puolustusministeriön virkamiehen mukaan suurimmasta määrästä vastaavia havaintoja yhden päivän sisällä. Lisäksi harjoitusten aikana havaittiin 17 sotalaivaa.

Kiina on lisännyt sotilaallista toimintaa Taiwanin ympärillä viime vuosina. Maanantain harjoitukset olivat neljännet laajamittaiset harjoitukset viimeisten kahden vuoden aikana. Lisäksi Kiinan alukset ovat lähes jatkuvasti läsnä saaren vesillä.

Presidentti vastusti liittämistä Kiinaan

Kiina on syyttänyt Taiwania provokaatiosta.

Taiwanin presidentti Lai Ching-te piti viime viikolla saaren kansallispäivän juhlallisuuksissa puheen, jossa hän vannoi vastustavansa saaren liittämistä Kiinaan. Toukokuussa virkaansa astunut Lai on puolustanut Taiwanin suvereniteettia edeltäjäänsä suorasukaisemmin, mikä on suututtanut Kiinan. Kiinan hallitus on kutsunut Laita separatistiksi.