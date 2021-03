Kiellettyyn rikosllisryhmään liitetty räppäri vangittiin murhan yrityksestä epäiltynä: Poliisi tutkinut jo kuukausia Nastolassa tapahtunutta rikosta

MTV Uutisten tietojen mukaan mies on tullut tunnetuksi gangsteriestetiikkaa viljelevistä rap-kappaleistaan, ja hän on elämänsä aikana myös lusinut vankilassa törkeästä huumausainerikoksesta. Hän on myös ollut tiiviissä yhteyksissä Uniter Brotherhood -rikollisjärjestön kanssa, joka on nykyään lakkautettu oikeuden päätöksellä.