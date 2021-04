Jengiräppärin lisäksi toista miestä vaaditaan vangittavaksi Nastolan murhan yrityksestä – kolmas on pidätetty ja lisää epäiltyjä riittää

MTV Uutiset kertoi aiemmin, että tapauksessa on jo vangittu yksi henkilö. Vuonna 1990 syntynyt gangsteriestetiikkaa kappaleissaan viljellyt räppäri ja pienlevy-yhtiön toimitusjohtaja vangittiin teosta epäiltynä viime maaliskuussa. Aiemmin vankilassakin istuneella miehellä on ollut tiiviit yhteydet sittemmin kiellettyyn United Brotherhood -rikollisjengiin, ja hän on kantanut ryhmän liivejä.