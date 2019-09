Tällainen on kohuotsikoihin noussut United Brotherhood: Ryhmän merkit ovat vallan ja maineen lähde – liiveistä apua myös rikosten teossa

United Brotherhood

United Brotherhood -jengi perustettiin 2010. Sen syntyi kun Rogues Gallery, Natural Born Killers ja M.O.R.E. yhdistyivät.

UB:lla on osastot Lahdessa, Joensuussa, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä sekä Helsingissä, jonka kokoontumistila sijaitsee Tuusulassa.

Järjestön tunnuksena ovat punamustat värit, joista ilmeisimpänä mustat nahkaliivit, jonka selässä ja etumuksessa on järjestön tunnukset. Vankilaolosuhteissakin jäsenet pyrkivät pukeutumaan punamustaan vaatetukseen osoittaakseen kuuluvansa järjestöön.



UB on itse kertonut, että "liivit ovat käytössä korostamassa symbolina veljeyttä ja toisen puolesta uhrautumista". Poliisin mukaan United Brotherhood -jengi on keskittynyt huume- ja kiristysrikollisuuteen ja sen toimintaa leimaa poliisin mukaan raaka väkivalta. Jäseniä on noin sata, joista suurin osa on nyt vankeusvankeina tai tutkintavankeina.