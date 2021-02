Rikollisjärjestö United Brotherhood on julistettu lakkautetuksi – lakkauttamista vaativat erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus

– Käräjäoikeus katsoo, että UB:n ja BU:n toiminta on ollut niin räikeällä tavalla lainvastaista, että yleinen etu vaatii niiden lakkauttamista. Varoitusta ei voida katsoa riittäväksi seuraamukseksi. UB ja BU on siten julistettava lakkautetuksi, tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan UB on hierarkkinen organisaatio, jossa vallitsee käskyvaltasuhteet ja käskyjen noudattamisvelvollisuus. UB:n jäsenistö on oikeuden mukaan jatkuvasti varustautunut ampuma-aseilla. UB täyttää oikeuden mukaan yhdistyslaissa kielletyn yhdistyksen kriteerit.

Lakkauttamista vaativat erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus. UB:n johtaja Tero Holopainen on vastustanut lakkauttamista. Hän on kiistänyt, että ryhmän toiminnalla olisi rikollinen tarkoitus ja vedonnut siihen ryhmän viime vuonna antamaan ilmoitukseen toiminnan lopettamisesta.

Käräjäoikeus katsoi aiemmin johtaja-aseman näytetyksi

– Arvioitaessa kokonaisuutena kaikkia asiassa esitettyjä todisteita ei jää varteenotettavaa epäilystä siitä, että United Brotherhoodilla on johtaja ja että tämä johtaja on Tero Holopainen, tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan Holopaisen asema on perustunut henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, väkivallalla uhkaamiseen ja arvovaltaan, joka pohjautunee hänen pitkään historiaansa UB:ssa ja sitä edeltäneissä jengeissä. United Brotherhood perustettiin vuonna 2010, kun järjestäytyneet rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers (NBK) ja MORE (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät. Holopaisella on taustaa MORE:sta ja NBK:sta.